Roma stuprata nel parco di Tor Tre Teste davanti al fidanzato | arrestati tre marocchini

La ragazza è stata tirata fuori dall’auto e violentata da uno di loro, mentre gli altri trattenevano con la forza il fidanzato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Roma, stuprata nel parco di Tor Tre Teste davanti al fidanzato: arrestati tre marocchini

Altri contenuti sullo stesso argomento

Piedimonte Matese – Orrore in piazza Roma, 13enne trascinata nel bagno del bar e abusata: 20enne sotto processo - facebook.com Vai su Facebook

Roma, stuprata a 20 anni davanti al fidanzato al parco Tor Tre Teste: il ragazzo tenuto fermo mentre abusavano di lei - Poi, prima di derubarli, hanno trascinato la ragazza fuori dalla macchina e uno di loro ha abusato di ... Da ilmattino.it

Roma, coppia appartata in auto: arriva il branco. Rompono il finestrino e stuprano la 20enne davanti al compagno (tenuto fermo) - Terribile episodio al parco Tor Tre Teste di Roma, una coppia di fidanzatini ventenni appartati in auto vengono sorpresi da una banda criminale e a farne le spese è la ragazza di appena 20 anni, viole ... Lo riporta affaritaliani.it

18enne stuprata da tre ragazzi davanti al fidanzato durante una rapina nel parco di Tor Tre Teste a Roma: tre arresti - È stato il tentativo disperato di una ragazza di 18 anni di proteggere il suo smartphone ad aver scatenato il peggio. Da ilfattoquotidiano.it