Roma | Stuprarono una 18enne appartata in auto col fidanzato 3 fermati
AGI - Tre cittadini marocchini sono stati fermati per aver bloccato e stuprato una ragazza nel parco di Tor Tre Teste a Roma. La violenza contro la 18enne è avvenuto il 25 ottobre scorso. La ragazza era appartata in auto con il fidanzato, quando i tre hanno sfondato il vetro e uno di loro ha afferrato la giovane. E, mentre gli altri due - secondo quanto ricostruito -, hanno immobilizzato il fidanzato, l'altro ha portato la 18enne in un luogo più lontano per violentarla. Quando le due vittime sono riuscite a lanciare l'allarme, chiamando la polizia, il gruppo è fuggito via. Due di loro sono stati trovati dai falchi della Squadra Mobile al Quarticciolo; un altro invece a Verona. 🔗 Leggi su Agi.it
