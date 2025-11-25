Roma ragazza violentata davanti al fidanzato nel parco di Tor Tre Teste Tre arresti

Una 20enne sarebbe violentata nel parco di Tor Tre Teste, a Roma, davanti al fidanzato, dopo un tentativo di rapina. I fatti risalgono alla fine di ottobre, quando la coppia si era fermata con l'auto all'interno dell'area verde. In quel momento un gruppo di uomini si è avvicinato alla vettura e ha iniziato a colpire il finestrino con una bottiglia, riuscendo a sfondarlo per introdursi nell'abitacolo e tentare di sottrarre ciò che avevano con sé. Il ragazzo è stato immobilizzato, mentre la giovane è stata trascinata fuori dall'auto e violentata. Dopo l'aggressione, la coppia è riuscita a chiedere aiuto e si è poi rivolta alla polizia, fornendo una ricostruzione di quanto accaduto. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Roma, ragazza violentata davanti al fidanzato nel parco di Tor Tre Teste. Tre arresti

