Roma Pisilli | Gasperini ha mentalità vincente Poco spazio? Un opportunità per migliorare

Tre presenze in Serie A e tre in Europa League, nessuna di queste partendo da titolare. Questo racconta fino ad adesso la stagione di Niccolò Pisilli, che dall’arrivo in panchina di Gasperini ha trovato pochissimo spazio. Il centrocampista giallorosso ha dimostrato con l’Italia U21 di poter essere una risorsa ed un’occasione importante potrebbe arrivare giovedì nella gara con il Midtjylland, dove non è da escludere una partenza dal 1?. Il classe 2004 ha parlato proprio del suo scarso impiego ma anche delle qualità del tecnico di Grugliasco in un’intervista a Cronache di Spogliatoio. Le parole di Pisilli. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Pisilli: “Gasperini ha mentalità vincente. Poco spazio? Un opportunità per migliorare”

