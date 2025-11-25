Roma-Midtjylland Europa League 27-11-2025 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici La capolista della Serie A non si vuole fermare

Infobetting.com | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma vuole continuare a vivere questo grande momento di forma fornendo un’altra buona prova in Europa League, dove giovedì sera attende il Midtjylland allo stadio Olimpico. I giallorossi, freschi della vittoria sul campo della Cremonese in Serie A che li ha portati in vetta alla classifica, devono ora spostare il focus sulla competizione europea, . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

roma midtjylland europa league 27 11 2025 ore 18 45 formazioni quote pronostici la capolista della serie a non si vuole fermare

© Infobetting.com - Roma-Midtjylland (Europa League, 27-11-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. La capolista della Serie A non si vuole fermare

Altre letture consigliate

roma midtjylland europa leagueRoma-Midtjylland, Gasperini: "L'Europa League ci fa pensare meno al Napoli" - Ecco la Roma lanciatissima in campionato e opposta al Midtjylland, unica squadra a punteggio pieno nella 'League Phase'. Da sport.sky.it

roma midtjylland europa leagueRoma-Midtjylland, le probabili formazioni della partita di Europa League - Gasperini è intenzionato ad affrontare la capolista del girone unico di Europa League con una formazione molto simile a quella che ha vinto a Cremona. Scrive sport.sky.it

roma midtjylland europa leagueRoma-Midtjylland pronostico e quote: la chicca dell'esperto - Midtjylland con un focus sulle quote risultato esatto consigliate dall'esperto di CalcioMercato. Riporta calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Midtjylland Europa League