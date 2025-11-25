Roma il viceministro Francesco Paolo Sisto si esibisce con la chitarra al Parioli
Inedita performance del Ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto lunedì sera al Parioli. Sisto ha imbracciato la sua chitarra come accompagnamento della sua singolare arringa cantata nel corso dello spettacolo La Storia a Processo, il format teatrale ideato e curato da a Elisa Greco che trasforma in teatro un’aula di tribunale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Onorata di aver inaugurato con il viceministro @edorixi la nuova sede Uniport a Roma: un momento importante per le imprese portuali che sostengono il Paese. Congratulazioni al presidente #LegoradeFeo !!!! #lega #Uniport Vai su X
Con il viceministro @edorixi ieri abbiamo tagliato il nastro della nuova sede di Uniport a Roma. Un onore e un piacere partecipare a un momento importante dell’associazione delle Imprese portuali che tanto fa per il nostro Paese! Grazie e congratulazioni al p - facebook.com Vai su Facebook
Separazione delle Carriere: mandato al relatore. Intervista al viceministro Francesco Paolo Sisto - 06:00 Il Bandolo, a cura di Valeria Manieri 06:30 Primepagine, a cura di Federico Punzi 06:45 Rassegna stampa internazionale, a cura di David Carretta 07:00 Rassegna della stampa e della blogsfera ... Scrive radioradicale.it
70enne sotto sfratto si 'accampa' a via Arenula, Sisto la incontra: "Verifiche sul caso" - Questa mattina, fuori dal ministero di Grazia e Giustizia in via Arenula a Roma, il viceministro Francesco Paolo Sisto ha incontrato Teresa Cataldo, una 70enne di Terlizzi, ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
«Diffamò Francesco Paolo Sisto», rimessa la querela: reato estinto per l'ex parlamentare Ettore Bucciero - Il Tribunale di Bari ha dichiarato estinto per remissione di querela il processo per diffamazione a carico dell'ex parlamentare Ettore Bucciero nei confronti del viceministro della Giustizia ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it