Roma giovedì il Midtjylland all’Olimpico | arbitra Dabanovic

Il rientro dalla sosta è stato più positivo che mai per la Roma, che grazie alla vittoria per 3-1 sul campo della Cremonese e la successiva sconfitta dell'Inter nel derby si è issata in solitaria in testa alla classifica. Situazione invece in evoluzione è quella in Europa League, dove i giallorossi si trovano a quota 6 punti e hanno bisogno di recuperare terreno nei confronti dell'ottava posizione, che garantirebbe l'accesso diretto ai quarti di finale. Per farlo, la formazione di Gian Piero Gasperini dovrà fare bottino pieno nel prossimo match, in programma giovedì per la quinta giornata della League Phase.

