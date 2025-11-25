Roma Gasperini prepara il turnover con il Midtjylland | possibile chance per Pisilli

La Roma si gode il suo primo posto solitario dopo più di dieci anni. Con 27 punti, la squadra di Gasperini comanda la Serie A davanti a Napoli, Milan, Inter e Bologna, e lo fa dopo il successo di Cremona che ha certificato una continuità finora impensabile nelle stagioni passate. Ora iniziano le prove più delicate: giovedì arriva all’Olimpico il Midtjylland, capolista della league phase di Europa League, mentre domenica sarà la volta del Napoli di Conte, un vero spartiacque per il campionato. Entrambe le sfide saranno giocate in casa, un vantaggio non da poco in un momento in cui la Roma, in Europa, non può più permettersi errori. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

