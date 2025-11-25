Roma due esami decisivi | tra Europa e Serie A tornano Bailey e Dybala
La Roma si gode la vetta solitaria della Serie A, ma il tempo per celebrare è poco: all’orizzonte ci sono due sfide che possono indirizzare la stagione, una in Europa e una in campionato. Giovedì all’Olimpico arriverà il Midtjylland, primo nella league phase dell’Europa League: dopo i ko contro Lille e Viktoria Plzen, i giallorossi non possono più permettersi passi falsi. Domenica, invece, spazio al big match contro il Napoli di Conte, un esame durissimo ma accompagnato da una buona notizia: Dybala e Bailey stanno tornando. I due attaccanti ieri hanno svolto parte dell’allenamento in gruppo, partecipando anche alla partitella finale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
