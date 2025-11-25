Roma capolista ma con lo sguardo al mercato | Zirkzee resta l’obiettivo E Wesley diventa l’arma in più di Gasperini
La Roma è in testa alla classifica, ma la vetta non basta a spostare il focus da Trigoria. Dietro l’entusiasmo per una partenza di campionato da prima della classe, la società continua a lavorare con decisione sul mercato di gennaio, consapevole che l’occasione va sfruttata con lucidità. E il primo tassello da inserire, nelle intenzioni di Gian Piero Gasperini, è un attaccante. Zirkzee resta il nome caldo. Da settimane il profilo preferito è sempre lo stesso: Joshua Zirkzee. L’olandese ha già fatto sapere di voler cambiare aria nel mercato invernale e questo ha aperto un contatto costante tra le parti. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
