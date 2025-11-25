Roma alla Sapienza gli studenti bloccano il convegno sulla Difesa
“Abbiamo vinto, a Scipol la guerra non passa”. L’appuntamento era alle 15,30 alla Facoltà di Scienze politiche a La Sapienza di Roma. Un appuntamento importante, “Il nuovo modello di difesa tra Italia e Unione Europea”, al quale avrebbero partecipato tre ex ministri della Difesa (Pinotti, Guerini e Mauro) e due presidenti delle commissioni Difesa di Camera e Senato (Stefania Craxi e Antonino Minardo). A bloccare l’evento nella sala lauree della facoltà sono stati gli studenti di “Cambiare Rotta” perché nella loro facoltà “non vogliono i guerrafondai che sostengono il riarmo in Europa”. Un modo anche per rilanciare la manifestazione del 29 novembre prossimo in piazza a Roma contro la manovra, promossa da sindacati e associazioni, cui hanno aderito anche gli studenti di tutta Italia. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Domani in diretta dalla Sapienza Università di Roma! Martedì 25 novembre, alle 12:00, nell’Aula 5 della Facoltà di Economia si terrà l’incontro “, `. - facebook.com Vai su Facebook
Con lo scatenato Pulisic in avanti, Rabiot tornato in trincea, Maignan saracinesca e Modric formato Dorian Gray il Milan getta la maschera: come già ha fatto la Roma che saluta tutti e se ne va La morale della favola, dopo Inter-Milan 0-1 di ieri, è che Allegri ha Vai su X
Sciopero per Gaza: alla manifestazione in 100mila, ci sono Mastandrea e Zerocalcare. Occupata Lettere alla Sapienza - Una marea umana composta da studenti, cittadini, famiglie con bambini, associazioni del territorio. Scrive roma.corriere.it
Medio Oriente, studenti bloccano gli ingressi della Sapienza - La giornata di mobilitazione a sostegno della Palestina indetta dal sindacato Usb è stata accolta dalle organizzazioni studentesche della sapienza di Roma che questa mattina dalle ore 7:30 hanno ... Scrive ilgiornale.it
Manifestazione per Gaza a Roma, polizia carica a san Lorenzo: studenti occupano la Sapienza - Da piazzale Aldo Moro i manifestanti si stanno dirigendo a piazza Vittorio Emanuele con bandiere palestinesi, ... Da fanpage.it