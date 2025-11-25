roma alla sapienza gli studenti bloccano il convegno sulla difesa

“Abbiamo vinto, a Scipol la guerra non passa”. L’appuntamento era alle 15,30 alla Facoltà di Scienze politiche a La Sapienza di Roma. Un appuntamento importante, “Il nuovo modello di difesa tra Italia e Unione Europea”, al quale avrebbero partecipato tre ex ministri della Difesa (Pinotti, Guerini e Mauro) e due presidenti delle commissioni Difesa di Camera e Senato (Stefania Craxi e Antonino Minardo). A bloccare l’evento nella sala lauree della facoltà sono stati gli studenti di “Cambiare Rotta” perché nella loro facoltà “non vogliono i guerrafondai che sostengono il riarmo in Europa”. Un modo anche per rilanciare la manifestazione del 29 novembre prossimo in piazza a Roma contro la manovra, promossa da sindacati e associazioni, cui hanno aderito anche gli studenti di tutta Italia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

