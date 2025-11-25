Roma aggredita e violentata al parco davanti al fidanzato tre fermati



ABBONATI A DAYITALIANEWS La dinamica dell’attacco. Notte di paura nel parco di Tor Tre Teste, nella zona est di Roma. Il 25 ottobre, una coppia di ventenni è stata presa di mira da un gruppo di malviventi mentre si trovava in auto in un’area isolata. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, i due giovani erano fermi nella loro vettura quando sono stati circondati da più individui. Gli aggressori hanno rotto un finestrino per rapinarli e, dopo aver immobilizzato il ragazzo, hanno abusato della giovane donna. Conclusa l’aggressione, il gruppo è fuggito portando via cellulari ed effetti personali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com



