Roma accusato di abbandono di minori | chiesta archiviazione per Totti

(Adnkronos) – La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione del procedimento che vede indagato l’ex numero 10 della Roma, Francesco Totti, accusato di abbandono di minori. La vicenda era nata dalla denuncia presentata dall’ex moglie, Ilary Blasi, in cui si afferma che Totti avrebbe lasciato la figlia sola in casa per alcune ore in una . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

