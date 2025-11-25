Roma accoltellato e operato | gambiano fugge dall’ospedale con macchinario da 40mila euro
Il 25 enne avrebbe raccattato dei vestiti messi a disposizione dai volontari che assistono i ricoverati in ospedale per poi fuggire. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Contenuti che potrebbero interessarti
I giudici hanno condannato Giandavide De Pau all’ergastolo per il femmicidio di tre donne che ha accoltellato a Roma. Vai su Facebook
Roma, accoltella compagno al culmine di una lite: arrestata 35enne #roma #23novembre Vai su X
Roma, accoltellato a Termini e operato all’ospedale. Ma fugge con il salvavita da 40mila euro - Lo avevano ridotto in fin di vita davanti alla stazione Termini per questioni legate al traffico di droga. Lo riporta ilmattino.it
Accoltellato a Termini, 25enne fugge dall’ospedale con il macchinario salvavita per paura dei controlli di Polizia - Era stato operato all' ospedale San Giovanni di Roma dopo essere stato accoltellato nella zona della stazione Termini. Come scrive fanpage.it
Accoltellato in stazione, ma scappa dall’ospedale con un salvavita da 40mila euro - Un giovane di 25 anni, cittadino gambiano, è stato soccorso in condizioni critiche a Benevento dopo avere lasciato senza autorizzazione il reparto di terapia i ... Lo riporta ilfattovesuviano.it