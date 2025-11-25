Roma 18enne violentata davanti al fidanzato | arrestati tre marocchini

Una serata in auto, all’interno del parco di Tor Tre Teste a Roma, si è trasformata in una violenza brutale per una coppia di giovani. Nella notte del 25 ottobre, la loro macchina è stata circondata da un gruppo di uomini marocchini che ha infranto i vetri e bloccato i due ragazzi. La 18enne è stata violentata mentre il fidanzato, 24 anni, veniva immobilizzato e costretto ad assistere. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, tre uomini sono stati arrestati con le accuse di violenza sessuale di gruppo e rapina. Due sono stati arrestati il 28 ottobre; il terzo è stato fermato a Venezia due giorni fa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

