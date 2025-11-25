Roma 18enne stuprata da 3 marocchini nel Parco Tor Tre Teste davanti al fidanzato 24enne arrestati per violenza sessuale e rapina- VIDEO
Sono stati arrestati con duplice accusa i tre marocchini che hanno aggredito e stuprato una 18enne accompagnata dal fidanzato 24enne costretto ad assistere alla violenza sessuale. Le indagini non escludono ulteriori aggressori Una ragazza di 18 anni è stata stuprata davanti al fidanzato 24enn. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
