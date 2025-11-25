Rolo (Reggio Emilia), 25 novembre 2025 – Una violenta lite familiare, pare scoppiata per motivi economici, ha spinto un uomo di 57 anni armarsi di un’ascia usata per minacciare la figlia, incurante della presenza della nipote minorenne, avendola precedentemente colpita con una gomitata in faccia e scagliato contro la stessa figlia 27enne un seggiolino per bambini. Sono interventi i carabinieri della caserma di Campagnola, che hanno arrestato l’uomo per minaccia aggravata e maltrattamenti in famiglia. E’ accaduto verso le 22 dell’altra sera. Al 112 è giunta segnalazione di una lite in famiglia in una abitazione a Rolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rolo, picchia la figlia e la minaccia con un'ascia