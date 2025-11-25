Rocìo Munoz Morales e la rottura con Bova | La forza l' ho trovata nelle mie figlie

In occasione della presentazione del suo libro, la 37enne ha raccontato cosa è successo quando la storia d'amore con l'attore è finita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Rocìo Munoz Morales e la rottura con Bova: "La forza l'ho trovata nelle mie figlie"

Contenuti che potrebbero interessarti

“La forza, quando ti crolla tutto intorno, l'ho trovata nelle mie figlie, nei loro occhi. Io ero spaventata di non essere più un buon esempio al femminile” Rocìo Munoz Morales racconta come sia riuscita a superare il dolore legato alla separazione da Raoul Bova, - facebook.com Vai su Facebook

Rocìo Munoz Morales e la separazione con Raoul Bova: «Le mie figlie mi hanno dato forza. Alle mogli si ha paura di dire la verità» - Rocìo Munoz Morales è pronta a rinascere dopo la separazione da Raoul Bova. Da msn.com

Rocìo Munoz Morales sulla separazione da Raoul Bova: "Le mie figlie mi hanno dato la forza" - L'attrice e conduttrice ospite di Vanity Stories per presentare il suo libro parla del periodo buio attraversato nei mesi scorsi ... today.it scrive

“La forza, quando ti crolla tutto intorno, l’ho trovata nelle mie figlie, nei loro occhi”: Rocìo Munoz Morales sulla separazione con Raoul Bova - L'attrice trova forza nelle figlie dopo la rottura: "Ero spaventata di non essere più un buon esempio femminile" ... Scrive ilfattoquotidiano.it