Rocío Muñoz Morales: talento spagnolo tra cinema, televisione e danza. Torna a parlare dopo la separazione da Bova. Rocío Muñoz Morales ha saputo costruire una carriera solida sia in Spagna che in Italia, conquistando il pubblico con il suo talento e il suo carisma. Nel 2012 Rocío approda in Italia con il film Immaturi – Il viaggio, diretto da Paolo Genovese. Sul set conosce Raoul Bova, con cui inizia una relazione duratura. In Italia, Rocío diventa un volto noto della televisione grazie alla partecipazione a fiction come Un passo dal cielo e alla conduzione di eventi importanti, tra cui il Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Rocío Muñoz dopo la separazione da Bova, torna ad esporsi