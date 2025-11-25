Rocca | A Tor Vergata Ps più efficiente con fondi Giubileo
(Adnkronos) – "Sono soddisfatto per il lavoro che si sta facendo qui a Tor Vergata, così come nel resto della Regione. I fondi del Giubileo ci hanno aiutato ad alleggerire la pressione sui pronto soccorso e ci hanno permesso di registrare che il Giubileo non ha avuto incidenti rilevanti e tutto è filato liscio". Lo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altre letture consigliate
Policlinico Tor Vergata Vai su Facebook
Policlinico Tor Vergata di Roma, presidente Rocca inaugura l'Unità di Medicina d'urgenza - Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha inaugurato l'Unità di Medicina d'urgenza del Policlinico ... Si legge su iltempo.it
Romano (Tor Vergata): "Ps rinnovato e più posti letto con i fondi giubilari" - "L'ospedale che cresce, che si espande, che aumenta i posti letto, lo fa esclusivamente per i pazienti, per ampliare l'offerta a chi attende un ricovero sia dall'esterno, per interventi programmati, ... Segnala adnkronos.com
Rocca, 'idea stadio della Roma a Tor Vergata mi piace da morire' - E lo dissi anche all'allora amministratrice delegata della As Roma quando venne a trovarmi e a presentarmi il progetto. Lo riporta ansa.it