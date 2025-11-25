Rocca | A Tor Vergata Ps più efficiente con fondi Giubileo

'Riqualificazione e organizzazione migliori nonostante più accessi' Roma, 25 nov. (Adnkronos Salute) - "Sono soddisfatto per il lavoro che si sta facendo qui a Tor Vergata, così come nel resto della Regione. I fondi del Giubileo ci hanno aiutato ad alleggerire la pressione sui pronto soccorso.

