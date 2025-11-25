Roberto Vecchioni in concerto ad Agrigento | il maestro canta Tra il silenzio e il tuono
Il Palaforum “Giuseppe Bellavia” porta ad Agrigento un altro grande nome della musica italiana. Roberto Vecchioni sarà in concerto sabato 2 maggio con “Tra il silenzio e il tuono – Tour”, uno spettacolo (inizio alle ore 21) che unisce canti, monologhi e una narrazione che attraversa memoria. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
