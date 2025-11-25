Roberto Fico | È soltanto la prima vittoria Contro di me attacchi feroci De Luca? Ci siamo sentiti

Da qui partirà un percorso che ci porterà lontano», è la profezia del neo governatore della Campania. Galvanizzato, sicuro di sé perché, lo ribadisce.

I risultati ottenuti da Roberto Fico e Antonio Decaro vanno oltre ogni aspettativa. Da queste elezioni arriva un messaggio chiaro: cittadini e cittadine chiedono unità. L’unità fa vincere, e deve diventare la nostra linea guida nazionale. In Campania e in Puglia ab - facebook.com Vai su Facebook

Congratulazioni a Antonio #Decaro e Roberto #Fico. Un grazie a Giovanni #Manildo che ha dato tutto in una gara proibitiva. Il grande ostacolo da affrontare resta la sfiducia nella politica con astensionismo ormai vicino al 60%. La democrazia ha un bisogno vi Vai su X

