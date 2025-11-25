Robbè presenta dal vivo Chiacchiere da bar
Venerdì 28 novembre a partire dalle ore 19:00 presso Fondo Comini di via Fioravanti a Bologna si terrà il release party di "Chiacchiere da Bar", il nuovo album del cantautore Robbè che uscirà in formato digitale lo stesso 28 novembre per Bolognina Dischi."Chiacchiere da bar” è un disco che nasce. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Dal palco di X Factor 2025 alle piattaforme digitali, Rob presenta “Cento Ragazze”, una scarica emotiva che racconta la fine di un amore con intensità e autenticità, intrecciando paesaggi invernali, urgenza sentimentale e un registro sonoro pop-punk. - facebook.com Vai su Facebook
Dal palco di #XF2025 alle piattaforme digitali, #Rob presenta “Cento Ragazze”, una scarica emotiva che racconta la fine di un amore con intensità e autenticità, intrecciando paesaggi invernali, urgenza sentimentale e un registro sonoro pop-punk. Vai su X
Robbè presenta dal vivo "Chiacchiere da bar" - Venerdì 28 novembre a partire dalle ore 19:00 presso Fondo Comini di via Fioravanti a Bologna si terrà il release party di "Chiacchiere da Bar", il nuovo album del cantautore Robbè che uscirà in forma ... Lo riporta bolognatoday.it