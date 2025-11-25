Ritrovamento shock in Italia | tutti morti La svolta atroce come un film horror

Un casolare abbandonato affacciato sulla campagna di via Bariglaria, nella periferia est di Udine, è diventato ieri il punto nevralgico di un intervento durato diverse ore, dopo il ritrovamento dei corpi di due uomini all’interno della struttura. Il luogo, isolato e solitamente frequentato solo da ciclisti e pedoni, è stato improvvisamente trasformato in una scena operativa complessa, attirando l’attenzione di forze dell’ordine e soccorritori. Il rinvenimento è avvenuto a metà giornata e a dare l’allarme è stato un uomo di passaggio che, notando un dettaglio anomalo nei pressi dell’edificio, ha deciso di contattare il 112. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

