Ritorno di scrubs revival con zach braff e donald faison

annuncio del ritorno di “scrubs” con protagonisti zach braff e donald faison. Il mondo della televisione è in fermento per il riaffaccio di una delle serie più amate degli ultimi anni. Recentemente, è stato reso pubblico che i protagonisti di “Scrubs”, Zach Braff e Donald Faison, riprenderanno le loro interpretazioni in un nuovo episodio della sitcom. La notizia ha suscitato grande attesa tra i fan, desiderosi di rivivere le avventure degli infermieri di Sacred Heart. In questa analisi, approfondiremo le novità riguardanti il ritorno della serie e le prime immagini rese pubbliche. la serie “scrubs” e il suo rilancio. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it