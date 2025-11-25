Ritiro pannolini la Rap modifica i turni in alcuni quartieri | ecco cosa cambia
Sospeso per questa settimana il servizio di ritiro pannolini promosso dalla Rap: verrà riavviato a partire dal primo dicembre con nuove modalità. Come si legge in una nota della Rap, il servizio sarà spostato al martedì in turno pomeridiano (dalle 14:30 alle 17:30) per tutti gli step ad eccezione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
