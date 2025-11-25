Ritardatari del Lotto | i numeri aggiornati su tutte le ruote

Fanpage.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I numeri ritardatari del Lotto aggiornati all'ultima estrazione, quella di sabato 22 novembre 2025. Ecco l'elenco completo dei numeri ritardatari del Lotto, ruota per ruota, in testa il numero 82 sulla ruota Nazionale che manca da 135 estrazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

ritardatari lotto numeri aggiornatiNumeri ritardatari di Lotto e SuperEnalotto: centenari protagonisti sulla Nazionale mentre il 15 è atteso su Tutte - La Campania torna tra le regioni più fortunate dell’ultimo concorso di Lotto e 10eLotto, grazie a quattro premi che complessivamente superano gli 88. Come scrive msn.com

ritardatari lotto numeri aggiornatiLotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 22 novembre: i numeri vincenti - Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di sabato 22 novembre 2025: ... Si legge su tg24.sky.it

ritardatari lotto numeri aggiornatiEstrazioni Lotto e SuperEnalotto di oggi, sabato 22 novembre 2025: i numeri vincenti e le quote - Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, sabato 22 novembre 2025, in diretta su Today. Da today.it

Cerca Video su questo argomento: Ritardatari Lotto Numeri Aggiornati