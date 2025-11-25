Ritardatari del Lotto | i numeri aggiornati su tutte le ruote

I numeri ritardatari del Lotto aggiornati all'ultima estrazione, quella di sabato 22 novembre 2025. Ecco l'elenco completo dei numeri ritardatari del Lotto, ruota per ruota, in testa il numero 82 sulla ruota Nazionale che manca da 135 estrazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Tutti i risultati della serata tra combinazioni, jackpot da 79,4 milioni e novità su Simbolotto e ritardatari - facebook.com Vai su Facebook

Numeri ritardatari di Lotto e SuperEnalotto: centenari protagonisti sulla Nazionale mentre il 15 è atteso su Tutte - La Campania torna tra le regioni più fortunate dell’ultimo concorso di Lotto e 10eLotto, grazie a quattro premi che complessivamente superano gli 88. Come scrive msn.com

Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 22 novembre: i numeri vincenti - Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di sabato 22 novembre 2025: ... Si legge su tg24.sky.it

Estrazioni Lotto e SuperEnalotto di oggi, sabato 22 novembre 2025: i numeri vincenti e le quote - Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, sabato 22 novembre 2025, in diretta su Today. Da today.it