Rita De Crescenzo si reca ai seggi per votare ma risulta cancellata dagli elenchi Scoppia il caos

Dailynews24.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caos in quel del pallonetto di Santa Lucia, dove la nota tik toker Rita De Crescenzo si è recata per votare alle urne ed ha scoperto di esser stata rimossa dagli elenchi. Questo accade quando i cittadini non comunicano i cambi di residenza al comune Scandalo in quel di Santa Lucia Dopo settimane e settimane . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

