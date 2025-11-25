Rita De Crescenzo si reca ai seggi per votare ma risulta cancellata dagli elenchi Scoppia il caos

Caos in quel del pallonetto di Santa Lucia, dove la nota tik toker Rita De Crescenzo si è recata per votare alle urne ed ha scoperto di esser stata rimossa dagli elenchi. Questo accade quando i cittadini non comunicano i cambi di residenza al comune Scandalo in quel di Santa Lucia Dopo settimane e settimane . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it