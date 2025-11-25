Rissa e sparatoria in campo | partita di futsal finisce nel caos

Una partita della Copa Munim de Futsal, disputata nello Stato del Maranhão (Brasile), è stata bruscamente interrotta da una rissa. Il confronto tra le selezioni di Morros e Axixá, un vero e proprio classico regionale del futsal, è degenerato in violenza che ha coinvolto le due squadre e il pubblico presente. Dagli spalti sono esplosi anche dei colpi di pistola. Nessuno fortunatamente è rimasto gravemente ferito. (X@portalsertnews). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

