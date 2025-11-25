Rissa e sparatoria in campo | partita di futsal finisce nel caos
Una partita della Copa Munim de Futsal, disputata nello Stato del Maranhão (Brasile), è stata bruscamente interrotta da una rissa. Il confronto tra le selezioni di Morros e Axixá, un vero e proprio classico regionale del futsal, è degenerato in violenza che ha coinvolto le due squadre e il pubblico presente. Dagli spalti sono esplosi anche dei colpi di pistola. Nessuno fortunatamente è rimasto gravemente ferito. (X@portalsertnews). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondisci con queste news
Sparatoria a Copertino, in Provincia di Lecce: una giovane guardia giurata ha sparato un suo coetaneo in seguito ad una rissa - facebook.com Vai su Facebook
Rissa durante una partita dei Pulcini: genitore lancia sassi in campo, partita sospesa - Montanaso Scene vergognose durante una partita tra Gs Montanaso e Usom Calcio 1966. Come scrive ilcittadino.it
Partita di pallamano a Petrosino finisce con una spaventosa rissa, pugno di ferro del Questore: 14 Daspo - Quattordici DASPO per atleti e spettatori dopo una rissa durante una partita di pallamano a Petrosino: misure preventive contro la violenza. Scrive virgilio.it
Rissa sul campo di calcio di Beata Giuliana a Busto Arsizio: soccorsi due uomini - Durante l'incontro valevole per il campionato under21 regionale, il portiere della squadra ospite e l'arbitro sono venuti alle mani. Lo riporta varesenews.it