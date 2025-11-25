Rischio idrogeologico e sismico audizione del generale Figliuolo
ROMA – Mercoledì 26 novembre, a partire dalle ore 14, presso l’aula del II piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull’attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall’anno 2019, svolgerà l’audizione del generale Francesco Paolo Figliuolo (foto), ex commissario straordinario di Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione verificatasi in Emilia Romagna, Toscana e Marche. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa della Camera dei Deputati, viene trasmesso in diretta webtv. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
