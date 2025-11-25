Risanamento al via lavori da 12,3 milioni per 60 nuovi alloggi a Fondo Basile
Un nuovo capitolo per Fondo Basile: a Messina sono stati consegnati i lavori per realizzare 60 alloggi moderni nell’area in cui sorgeva una storica baraccopoli, composta da oltre 50 strutture. L’intervento, del valore di 12,3 milioni di euro al netto del ribasso, è promosso dalla Struttura. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
? NUOVI ASFALTI ? Da domani e per i prossimi giorni, sono previsti nelle vie indicate in immagine, i lavori di scarifica e posa in opera di nuovi asfalti (definitivi) nei tratti oggetto di lavori di risanamento idrico. Lo stesso, sarà svolto nei prossimi mesi in altre - facebook.com Vai su Facebook
Risanamento del ponte di barche: "Lavori al via solo dall’autunno" - Il ponte di barche non chiuderà subito, ma dopo l'estate per consentire ai commercianti di lavorare tranquillamente. ilgiorno.it scrive
Ponte di via Cella chiuso. Lavori di risanamento - Inizieranno giovedì 17 alcuni interventi localizzati sul ponte di via Cella sul fiume Ronco, in prossimità di Madonna dell’Albero, che si sono resi necessari per un rinforzo e un risanamento della ... Da ilrestodelcarlino.it
Completato il risanamento dell’acquedotto di Coltano: sostituiti 2 chilometri di condotte - Lavori di Acque in sinergia con il Comune tra via della Sofina e via dei Pini: investimento da 400mila euro per migliorare il servizio e ridurre le perdite ... Da msn.com