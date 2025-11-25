Risanamento al via lavori da 12,3 milioni per 60 nuovi alloggi a Fondo Basile

Un nuovo capitolo per Fondo Basile: a Messina sono stati consegnati i lavori per realizzare 60 alloggi moderni nell’area in cui sorgeva una storica baraccopoli, composta da oltre 50 strutture. L’intervento, del valore di 12,3 milioni di euro al netto del ribasso, è promosso dalla Struttura. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

