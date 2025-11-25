Riparte Mirafiori? La 500 Hybrid dà slancio ma il futuro è da costruire

Lidentita.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fiat 500 ibrida rappresenta una speranza — seppur non si sa quanto fondata — per il rilancio di Mirafiori. Stellantis ha presentato il nuovo modello, la cui produzione è iniziata a novembre: a regime, lo stabilimento torinese potrà aumentare la capacità produttiva annuale di circa 100.000 unità, con le prime consegne previste per gennaio . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Riparte Mirafiori? La 500 Hybrid dà slancio, ma il futuro è da costruire

