Ringraziamento Trump salva due tacchini e punzecchia Biden | Le sue grazie non erano valide
Waddle e Gobble non finiranno sul tavolo del pranzo degli americani: vivranno tranquillamente la loro vecchiaia in una fattoria della North Carolina State University. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
#Ucraina, la pace del Ringraziamento? "#Zelensky vuole incontrare #Trump" Vai su Facebook
#Trump mette fretta e pressione: dice di voler sigillare il patto preconcordato con Putin sull’Ucraina entro il giorno del ringraziamento. Peccato che per gli #europei ci sia ben poco da ringraziare. Domani su ? Vai su X
Giorno del Ringraziamento, Trump perdona due tacchini - Il 25 novembre Donald Trump ha graziato i due tacchini del Ringraziamento, Gobble e Waddle, trasformando la cerimonia in un piccolo comizio. Riporta tg24.sky.it
Usa, il tacchino graziato da Trump per il Ringraziamento "irrompe" in sala stampa: le immagini - (LaPresse) Uno dei due tacchini che il presidente Donald Trump grazierà è apparso nella sala briefing prima della cerimonia al Rose Garden. Come scrive stream24.ilsole24ore.com
Trump grazia due tacchini per il Thanksgiving: la notte in hotel di lusso di Gobble e Waddle e la cerimonia alla Casa Bianca - Prima la grazia agli assalitori di Capitol Hill, ora ai tacchini. Secondo msn.com