Ringraziamento Trump salva due tacchini e punzecchia Biden | Le sue grazie non erano valide

Ildifforme.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Waddle e Gobble non finiranno sul tavolo del pranzo degli americani: vivranno tranquillamente la loro vecchiaia in una fattoria della North Carolina State University. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

