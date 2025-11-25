Rimini la 21enne costretta a sposare uno sconosciuto | Le nozze e mesi di stupri Salva grazie a due donne

Un anno fa aveva accompagnata la madre in Bangladesh per trovare la nonna e le hanno organizzato un matrimonio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Rimini, la 21enne costretta a sposare uno sconosciuto: «Le nozze e mesi di stupri. Salva grazie a due donne»

Rimini, la 21enne costretta a sposare uno sconosciuto: «Le nozze forzate, mesi di stupri. Sono salva grazie a due donne» - Anche l'amica del cuore era sposata contro la sua volontà dall'età di 14 anni: "Con me ha rivissuto il suo dramma" ... Si legge su msn.com

Rimini, la 21enne fuggita dopo un matrimonio forzato: mesi di stupri notturni - L'articolo Rimini, la 21enne fuggita dopo un matrimonio forzato: mesi di stupri notturni proviene da OttoPagine. Lo riporta msn.com

Picchiata e drogata, costretta dai genitori a sposare un connazionale. Arrestati i genitori a Rimini - Le indagini, avviate nello scorso febbraio, hanno ricostruito che, nell'arco temporale compreso tra novembre 2024 e aprile 2025, i genitori avrebbero costretto la giovane ad accettare un matrimonio ... Si legge su rainews.it