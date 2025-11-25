Rigore nel derby | giusto l’Intervento del VAR? Rocchi | È un intervento …
Appuntamento settimanale con il programma 'Open VAR' di DAZN. Il designatore arbitrale Rocchio commenta il derby nel derby Inter-Milan. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il rigore parato da Maignan nel derby, per importanza e dinamica, ha ricordato quello del 2022 neutralizzato da Tatarusanu a Lautaro. Quello permise al Milan di mantenere l’1-1 e poi vincere il 19esimo titolo a fine campionato. - facebook.com Vai su Facebook
Sbaglia sul gol di Pulisic e si fa ipnotizzare sul rigore: Calha horror nel suo derby Vai su X
Il derby è del Milan, Inter sconfitta: decide Pulisic, Calhanoglu sbaglia un rigore - Il Milan vince il derby contro l'Inter grazie al goal di Pulisic: rossoneri che sorpassano la squadra di Chivu in classifica. Come scrive ilbianconero.com