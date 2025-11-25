Rigore Calhanoglu è il secondo errore dal dischetto in maglia nerazzurra C’è una coincidenza con il primo
Inter News 24 Rigore Calhanoglu: il penalty parato da Maignan è il secondo errore dagli 11 metri. Entrambi gli errori hanno una stessa caratteristica. Un dettaglio quasi surreale, una coincidenza che ha fatto discutere tifosi e addetti ai lavori: Hakan Calhanoglu, regista turco dei nerazzurri e uno dei migliori specialisti dal dischetto in Europa, ha sbagliato due rigori identici nello stesso minuto di gioco, nello stesso turno di campionato e nella stessa porta di San Siro. Un intreccio statistico che, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha dell’incredibile e che aggiunge un capitolo curioso – e pesante – alla stagione della squadra di Cristian Chivu, tecnico rumeno subentrato quest’anno sulla panchina interista. 🔗 Leggi su Internews24.com
Ultimi 11 rigori assegnati nel derby di Milano: ? Inter: 10 rigori Milan: 1 rigore Calhanoglu ? Calhanoglu ? Lautaro ? Calhanoglu ? Lukaku ? Ibrahimovic ? Lautaro ? Icardi ? Icardi ? Milito ? Mi - facebook.com Vai su Facebook
#Maignan parate decisive: prima respinge il rigore di #Calhanoglu, poi salva ancora su #Thuram. A sbloccare il match ci pensa #Pulisic, ma è il portiere #rossonero a mettere la firma su una vittoria fondamentale Vai su X
Milan, Maignan ancora decisivo dagli 11 metri: dopo Dybala para un rigore anche a Calhanoglu - Se il Milan ha vinto il derby deve ringraziare non solo Christian Pulisic per il gol vittoria, ma anche Mike Maignan che nel secondo tempo ha parato un rigore a Calhanoglu. Come scrive milannews.it
Calhanoglu e il rigore di Pavlovic parato da Maignan in Inter Milan: cosa è successo - Rigore assegnato dalla Var, Calhanoglu è il secondo penalty che sbaglia nel mese di novembre: l'anno scorso, sempre a San Siro, aveva colpito il palo contro il Napoli ... Riporta msn.com
Calhanoglu sbaglia il rigore in Inter-Milan: è il settimo penalty fallito in carriera, l'ultimo un anno fa - Fallo di Pavlovic su Thuram, ma Maignan respinge il tiro dal dischetto del centrocampista turco considerato uno specialista ... Riporta msn.com