Rigore Calhanoglu è il secondo errore dal dischetto in maglia nerazzurra C’è una coincidenza con il primo

Inter News 24 Rigore Calhanoglu: il penalty parato da Maignan è il secondo errore dagli 11 metri. Entrambi gli errori hanno una stessa caratteristica. Un dettaglio quasi surreale, una coincidenza che ha fatto discutere tifosi e addetti ai lavori: Hakan Calhanoglu, regista turco dei nerazzurri e uno dei migliori specialisti dal dischetto in Europa, ha sbagliato due rigori identici nello stesso minuto di gioco, nello stesso turno di campionato e nella stessa porta di San Siro. Un intreccio statistico che, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha dell’incredibile e che aggiunge un capitolo curioso – e pesante – alla stagione della squadra di Cristian Chivu, tecnico rumeno subentrato quest’anno sulla panchina interista. 🔗 Leggi su Internews24.com

