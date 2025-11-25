Riggi FdI | Esperienza bellissima grazie a tutti

Grazie di cuore a tutti. È vero, non siederò tra i banchi del nuovo Consiglio Regionale in Campania. Eppure io resto soddisfatto ed orgoglioso del risultato raggiunto " le prime parole dell' avvocato Michele Riggi, candidato al Consiglio regionale, in lista Fratelli d'Italia a sostegno del candidato presidente Edmondo Cirielli. " I 1763 voti in provincia di Napoli per me sono 1763 abbracci, strette di mano, scambi di opinioni. La mia pur breve campagna elettorale è stata un piacevole cammino, fatto di tante soste per conoscere gente nuova, appassionati di ogni età e soprattutto per convincere i tanti giovani a non lasciare la nostra terra per andare lontano.

