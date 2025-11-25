Ridotto in coma da una ginocchiata volante | caccia all’uomo misterioso con il casco bianco
Milano – Flash da un video di pochi secondi girato domenica sera e rimbalzato ieri mattina sui social. Due persone si fronteggiano in piazza Luigi di Savoia, a due passi dalle pensiline del parcheggio taxi della Stazione Centrale. È il secondo tempo di una sequenza iniziata qualche secondo prima, quando uno dei due ha strappato all’altro il cellulare. Un ragazzo vestito di nero col cappuccio della felpa calato sulla testa, il derubato, colpisce un altro giovane apparentemente centrafricano, il presunto ladro, con un calcio; quest’ultimo reagisce con un paio di pugni, ma poi è costretto a indietreggiare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
