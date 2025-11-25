Ricoverato l’ex sindaco di Torino | le condizioni di salute di Diego Novelli 94 anni

Torinotoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torino è in apprensione per le condizioni di salute di Diego Novelli. L’ex sindaco di Torino, 94 anni, si trova ricoverato all’ospedale Martini di Torino con un’insufficienza respiratoria da bronchite cronica riacutizzata. La prognosi è riservata. Nato a Torino il 22 maggio 1931, giornalista di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

ricoverato l8217ex sindaco torinoTorino in ansia per l'ex sindaco Diego Novelli: ricoverato al Martini in prognosi riservata - Torino vive ore di apprensione per Diego Novelli, storico ex sindaco della città, ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale Martini dopo una grave insufficienza respiratoria. Secondo giornalelavoce.it

ricoverato l8217ex sindaco torinoTorino, ex sindaco Diego Novelli ricoverato all'ospedale Martini per una bronchite - Fonti ospedaliere confermano che l’esponente politico, che ha guidato la città tra gli anni Settanta e Ottanta, è sotto osservazione e che il ricovero sarebbe legato a una bronchite ... Lo riporta torino.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Ricoverato L8217ex Sindaco Torino