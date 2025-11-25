Ricoverato l’ex sindaco di Torino | le condizioni di salute di Diego Novelli 94 anni

Torino è in apprensione per le condizioni di salute di Diego Novelli. L’ex sindaco di Torino, 94 anni, si trova ricoverato all’ospedale Martini di Torino con un’insufficienza respiratoria da bronchite cronica riacutizzata. La prognosi è riservata. Nato a Torino il 22 maggio 1931, giornalista di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

