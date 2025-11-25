ABBONATI A DAYITALIANEWS La sentenza che obbliga gli Stati membri al riconoscimento. La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che ogni Stato membro è tenuto a riconoscere un matrimonio tra due cittadini Ue dello stesso sesso quando l’unione è stata legalmente contratta in un altro Paese dell’Unione, nell’esercizio della libertà di circolazione e soggiorno. La pronuncia arriva a seguito del caso di due cittadini polacchi sposatisi in Germania che avevano richiesto la trascrizione del loro matrimonio nei registri civili polacchi, così da rendere l’unione valida anche in Polonia. Le autorità polacche avevano respinto la domanda, richiamandosi alla normativa nazionale che non permette il matrimonio tra persone dello stesso sesso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Riconoscimento dei matrimoni omosessuali celebrati all'estero: la decisione della Corte Ue