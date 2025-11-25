Richiamo alimentare | salame Soc Agricola Ortenzi Carlo per rischio microbiologico

Il Ministero della Salute ha segnalato un richiamo di un lotto di salame a marchio Soc. Agricola Ortenzi Carlo, a causa di una non conformità microbiologica rilevata durante controlli interni.

Richiamo alimentare: salame Soc. Agricola Ortenzi Carlo per rischio microbiologico

