Richard Burns innamorato dei rally

Tuttorally.news | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 1988, a soli diciassette anni, entrò nell’ambiente rallistico britannico guidando una Peugeot 205 GTI in eventi minori. Aveva uno stile particolare per la sua età: niente aggressività superflua, niente scelte impulsive. Richard Burns nacque il 17 gennaio 1971 a Reading, nel Berkshire, e sin da bambino sviluppò una fascinazione irresistibile per tutto ciò che . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

richard burns innamorato rally25 Novembre. 20 anni senza Richard Burns. - Se da un lato celebra il suo spettacolare trionfo nel Mondiale, dall'altro ricorda ... Riporta rallyssimo.it

Cerca Video su questo argomento: Richard Burns Innamorato Rally