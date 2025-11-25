Richard Burns innamorato dei rally
Nel 1988, a soli diciassette anni, entrò nell’ambiente rallistico britannico guidando una Peugeot 205 GTI in eventi minori. Aveva uno stile particolare per la sua età: niente aggressività superflua, niente scelte impulsive. Richard Burns nacque il 17 gennaio 1971 a Reading, nel Berkshire, e sin da bambino sviluppò una fascinazione irresistibile per tutto ciò che . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
