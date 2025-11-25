Ricatti e molestie nelle aziende rischio ignorato

LA DENUNCIA. La violenza di genere per le aziende lombarde è «un rischio non percepito» e solo nel 15% dei luoghi di lavoro il pericolo di molestie e violenze è considerato «abbastanzamolto alto». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

ricatti molestie aziende rischioRicatti e molestie, «nelle aziende rischio ignorato» - La violenza di genere per le aziende lombarde è «un rischio non percepito» e solo nel 15% dei luoghi di lavoro il pericolo di molestie e violenze è considerato «abbastanza/molto alto». Come scrive ecodibergamo.it

