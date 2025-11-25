Revolut raggiunge valutazione record di 75 miliardi di dollari
Valutazione record per Revolut, la fintech britannica con un profilo internazionale, che ha raggiunto un valore tale da fare invidia anche a banche tradizionali con anni di storia alle spalle e filiali sparse in tutto il mondo. Il coronamento di una storia di successo che ha portato la società a creare un ecosistema completo di servizi digitali a partire da una semplice app per la gestione di carte di credito ed ottenerein seguito la licenza bancaria nei principali mercati chiave. Raggiunge 75 miliardi di dollari. Revolut ha annunciato il completamento di una vendita di azioni, che le ha consentito di raggiungere una valutazione record d i 75 miliardi di dollari dai 65 miliardi precedenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
