reunion di supernaturalsorevole evento da non perdere

possibilità di rincontrare Jensen Ackles e Jared Padalecki nel nuovo universo di Kripke. Le aspettative dei fan di Supernatural sono sempre state alte riguardo a una possibile reunion tra i due interpreti principali, Jensen Ackles e Jared Padalecki. La loro collaborazione, che ha segnato un’epoca della serialità televisiva, potrebbe trovare un nuovo scenario in produzioni legate all’universo di The Boys. La recente introduzione di nuovi progetti e la crescita del franchising rendono credibile l’ipotesi di incontri sullo schermo tra i due attori, in un contesto diverso da quello tradizionale. espansione dell’universo narrativo di the boys e nuovi possibili ruoli. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

