RETURNee la rassegna rivolta ai giovani musicisti palermitani under 35 che hanno scelto di formarsi all’estero
"Cu’ nesci arrinesci” è la celebre frase che accoglie i viaggiatori all’aeroporto di Palermo, diventata, negli anni, una sorta di mantra per tanti giovani musicisti palermitani, e non solo, che hanno lasciato la città alla ricerca di nuove opportunità artistiche e formative. RETURNee –. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
"Dalla scienza alla creatività: medici scrittori"/ mercoledì 26 novembre ore 18 Prosegue la rassegna "Dalla scienza alla creatività: medici scrittori", promossa dal Gruppo Cultura dell'Ordine dei Medici. Il prossimo incontro con l’autore è in programma mercoledì - facebook.com Vai su Facebook