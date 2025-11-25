report risultato gol in premier league

2025-11-24 23:57:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Kiernan Dewsbury-Hall ha segnato il vincitore mentre l’Everton è sopravvissuto all’espulsione anticipata di Idrissa Gueye per aver colpito il compagno di squadra Michael Keane vincendo al Manchester United per la prima volta in quasi 12 anni. Gueye è stato espulso al 13? dopo essere stato giudicato per aver colpito Keane in faccia in un incidente straordinario, con la squadra dell’ex allenatore dello United David Moyes che ha risposto egregiamente segnando su rete di Dewsbury-Hall dal limite dell’area 16 minuti dopo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

