ReNoir Comics e Gaijin alla Milan Games Week & Cartoomics 2025

ReNoir Comics, con le sue etichette Gaijin e Nona Arte, parteciperà per la prima volta a Milano Games Week & Cartoomics dal 28 al 30 novembre, portando al suo stand ospiti italiani e internazionali e numerose novità editoriali. In collaborazione con il festival, dalla Corea del Sud arriverà Jimmy, nome d'arte di Kim Ji-Min. È la disegnatrice di uno dei fumetti coreani più amati degli ultimi anni, Navillera, pubblicato in Italia da Gaijin e da cui è stata tratta una serie televisiva di culto su Netflix. Racconta la storia di un pensionato che decide di inseguire il suo sogno di diventare ballerino, scontrandosi con i pregiudizi della sua famiglia e i limiti fisici dati dall'età.

