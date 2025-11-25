Regno Unito il principe William gioca a biliardo in Galles

Il Principe di Galles ha giocato a biliardo con i membri di un’associazione giovanile, durante una visita nel Galles del Nord, martedì. Il principe William ha incontrato i giovani membri di Youth Shedz – un’iniziativa giovanile che offre uno spazio sicuro in cui i giovani possono scoprire se stessi e sviluppare nuove competenze – nel villaggio di Mochdre, come parte di una visita nella zona per attirare l’attenzione sui giovani delle comunità costiere. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

